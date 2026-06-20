وكانت رئيسة وزراء إيطاليا اتهمت الرئيس الأميركي، بـ"اختلاق رواية عنها"، الجمعة، بشأن الصورة التي جمعتهما، بعد أن قال ترامب إن ميلوني "توسلت إليه لالتقاط الصورة"، وهو ما نفته الأخيرة.

لكن السبت أعاد ترامب الحديث عن الأمر، عندما كتب على منصة "تروث سوشال": "طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مرارا وتكرارا، التقاط صورة معي خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا".

ووجه إليها انتقادات، قائلا: "إنها تؤدي بشكل سيئ في إيطاليا فيما يتعلق بمستوى شعبيتها، وربما يرجع ذلك إلى أنها رفضت الولايات المتحدة، وهي دولة تحب إيطاليا وتحميها حقا، عندما تعلق الأمر بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي أو تطويره (لكن حلف الناتو فعل ذلك أيضا، في واقع الأمر!)".

وتابع ترامب: "لم تسمح لنا حتى باستخدام مدرج الطائرات أو الممرات الإيطالية، وهو ما شكل إزعاجا لوجستيا كبيرا، وهذا رغم حقيقة أن الولايات المتحدة تساهم بمئات المليارات من الدولارات سنويا لحماية إيطاليا، وغيرها من الحلفاء (المزعومين) في حلف الناتو".

واستطرد الرئيس الأميركي: "الآن، بعد أن هزمت الولايات المتحدة إيران عسكريا، تريد أن نصبح أصدقاء مجددا من أجل رفع شعبيتها".

وختم منشوره قائلا: "لا شكرا! الرئيس ترامب".

وسبق أن قالت ميلوني إنها "تشعر بالدهشة"من تصريحات ترامب، التي وصفتها بأنها "مختلقة تماما".

ووجهت له انتقادات أيضا بسبب تصرفه باحترام أكبر بكثير تجاه "أعداء الغرب"، مقارنة بحلفائه القدامى.

ومؤخرا أعلن وزير الخارجية الإيطالي ‌أنطونيو تاياني، إلغاء ‌زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، على خلفية التوتر بين زعيمي البلدين.