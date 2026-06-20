وقال قائد شرطة منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا ياسر أفريدي "استُهدفت شاحنة صغيرة خاصة تقل ركابا بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بُعد".

وأوضح أن "المصابين كانوا يُنقلون إلى المستشفى بسيارة لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع ثانية"، مضيفا أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا أيضا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين على الفور، لكن حركة طالبان باكستان ناشطة للغاية في المنطقة المحاذية لأفغانستان.

وقد دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم، وأعلن أن حكومته ما زالت "عازمة على استئصال الإرهاب" و"تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة".

وتتهم إسلام آباد أفغانستان باستمرار بإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان والوقوف وراء تصاعد الهجمات على أراضيها.

وتشهد العلاقات بين البلدين الجارين توترا شديدا منذ عودة حكومة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

وتصاعدت حدة الاشتباكات المتفرقة إلى حرب مفتوحة في أواخر فبراير، إذ نفذت باكستان غارات جوية على الأراضي الأفغانية، بما في ذلك على كابل.

وفي الأسبوع الماضي، أسفرت غارات جوية باكستانية عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في أفغانستان، قرب الحدود، في أعنف هجوم تشهده البلاد منذ أسابيع.