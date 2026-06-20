وتهدد خطوة بودانوف بتفاقم خلاف دبلوماسي بين الشريكين الاستراتيجيين المقربين، في وقت تحشد فيه كييف حلفاءها للضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا.

وقال نافروتسكي، أمس الجمعة، إنه سيجرد زيلينسكي من وسام "النسر الأبيض"، بعد أعاد تسمية وحدة عسكرية باسم "جيش التمرد الأوكراني"، وهو تنظيم متهم بارتكاب مذابح ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار بودانوف إلى أنه سيتخلى عن وسام "الصليب الذهبي" من وسام استحقاق جمهورية بولندا، الذي حصل عليه العام الماضي، للاحتجاج على خطوة وصفها بأنها "هدية" لروسيا.

وكتب بودانوف على منصات التواصل الاجتماعي "تربط بلدينا علاقات راسخة، ولكل منهما صفحات مختلفة من التاريخ، بعضها بطولي والآخر مأساوي.. ورغم ذلك، ينبغي أن تكون هذه مناسبة للتأمل العميق، لا للتكهنات السياسية السطحية".

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها قرار نافروتسكي بأنه "خطأ استراتيجي".

ودعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وهو معارض لنافروتسكي، كلا الزعيمين للتحلي بالهدوء.