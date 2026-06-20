تفصيلا، أفاد مسؤول أميركي لموقع أكسيوس، أن مبعوث ستيف ويتكوف، في طريقه إلى سويسرا، حيث من المتوقع أن تُعقد الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل بعد أن كان مقررا لها أن تعقد الجمعة.

ومن المتوقع أن يترأس نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الوفدَ الأميركي، وأن يشارك جاريد كوشنر أيضاً في المحادثات.

كما نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزم التوجه إلى سويسرا اليوم، مع الإشارة إلى أن هذه الخطة لا تزال قابلة للتغيير.

ووفقًا لمصدر من إحدى الدول الوسيطة، أبلغ عراقجي عددًا من نظرائه، أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أولوية بالنسبة لإيران حسب وصفه.

في الأثناء أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فإن وزير الداخلية ‌الباكستاني محسن نقوي سيتوجه ‌إلى ‌طهران اليوم السبت لعقد ‌اجتماعات مع ‌مسؤولين ⁠إيرانيين كبار.

وقالت إرنا إن ⁠نقوي ‌سيناقش خلال ⁠زيارته سير المفاوضات ⁠بين إيران والولايات ⁠المتحدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران، فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة، بحسب تعبيره.

وأكد ترامب أنه لن يكون هناك حاجة إلى استئناف الحرب على إيران مجدداً.