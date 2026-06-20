وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 187 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال ليلة 19 يونيو، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو من يوم 20 يونيو".

وأردفت الوزارة أن مناطق استهداف المسيرات تركزت فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، وأوريول وتولا وليبيتسك وروستوف وفورونيج وأستراخان وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الجمعة، أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الأسبوع، 89 قنبلة جوية موجّهة، و5 صواريخ من طراز "هيمارس"، و8 صواريخ كروز أرضية من طراز "فلامينغو"، و3909 طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية".

القوات الروسية توسع سيطرتها في ليمان

وعلى الأرض، وتحديدا في منطقة ليمان في دونيتسك، سيطرت قوات روسية على 7 معاقل عسكرية للقوات الأوكرانية، خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا.

وقال إيفان بيغما، رئيس المركز الإعلامي لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "في كراسني ليمان، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين المشترك، تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية والتقدم غربًا".

وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سيطرت وحدات من الفرقة 67 المؤللة، المتقدمة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة، على 7 معاقل و46 مبنى".