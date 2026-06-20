تفصيلا، أحرزت القوات الروسية تقدما ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة كونستانتينيفكا ومحيطها في دونيتسك، حيث بات معظم مناطق المدينة تحت سيطرة الجيش الروسي.

وقال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو في تصريحات لوكالة "تاس" إن القوات الروسية وصلت بداية إلى الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة، ثم أحكمت سيطرتها على المناطق الشرقية، قبل أن تواصل تقدمها باتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة تاس.

وأضاف أن الوحدات الروسية باتت متمركزة أيضا على الأطراف الشمالية الغربية لكونستانتينيفكا، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المدينة أصبح تحت "سيطرة مؤكدة" للقوات الروسية، فيما تخضع المناطق المتبقية لسيطرة نارية روسية.

وباتت القوات الروسية تسيطر على أكثر من 76% من المدينة الاستراتيجية الواقعة إلى الجنوب من مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك.

وأوضح الخبير العسكري أن التقدم الروسي المتواصل ألحق أضرارا كبيرة بخطوط الإمداد والقدرات اللوجستية للقوات الأوكرانية داخل المدينة، ما يزيد من صعوبة تحركها وإمداد قواتها في المنطقة.

أوكرانيا تقصف جسور سكك حديدية في جزيرة القرم

من ناحية ثانية، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته استهدفت جسور سكك حديدية في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا.

وأوضح أن الجيش الروسي كان يستخدم الجسور الواقعة في المنطقة لنقل المعدات والإمدادات العسكرية.

وتأتي هذه الضربات ضمن تصعيد أوكراني لاستهداف خطوط الإمداد والمواقع التي تسيطر عليها روسيا في جنوب البلاد وشبه جزيرة القرم بهدف تعطيل العمليات اللوجستية للجيش الروسي.