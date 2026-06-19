وقالت شرطة النقل البريطانية إن الحادث وقع على بعد نحو 96.5 كيلومتر شمال لندن، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مقدمة أحد القطارين وقد ارتطمت بمؤخرة قطار آخر، بينما بقيت العربات على القضبان.

وأرسلت هيئة الإسعاف في شرق إنجلترا عدة وحدات إلى موقع الحادث، بينها طائرة إسعاف، كما دفعت هيئة الإطفاء والإنقاذ بفرقها إلى المنطقة، مع دعوة السكان إلى تجنب محيط التصادم.

وأعربت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر عن "قلقها البالغ" إزاء الحادث، في وقت أعلنت فيه شركة "إيست ميدلاندز ريلواي" تعليق جميع خدماتها من وإلى لندن حتى نهاية اليوم، بينما أكدت شركة "تيمزلينك" توقف حركة القطارات بين لوتون وبيدفورد لحين استكمال التحقيقات.