وأوضحت الخارجية أن "السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة".

كانت وزارة الخارجية ⁠السويسرية قد أعلنت، الجمعة، في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها، الجمعة، بين الولايات المتحدة وإيران ‌في منتجع بورغنستوك الجبلي بالبلاد، في تطور يثير تساؤلات بشأن مسار التفاهمات الأخيرة.

جاء البيان ‌بعد تصريح ‌متحدث ⁠باسم البيت الأبيض قبل ساعات ⁠بأن نائب ‌الرئيس الأميركي جيه.دي ⁠فانس ألغى رحلة ⁠كانت مقررة للقاء المفاوضين ⁠الإيرانيين في سويسرا، الجمعة، لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن ‌لإنهاء حربهما.

وأوضح البيت الأبيض أن الوفد الأميركي كان جاهزاً للمغادرة، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب ما وصفه بـ"ظروف لوجستية معقدة".

في المقابل، أفادت تقارير إعلامية بأن طهران قررت أيضاً تأجيل إرسال وفدها إلى سويسرا، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وأعلنت إيران الجمعة، أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة، بعد التوقيع رقميا على مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "بما أن التوقيع على نص مذكرة التفاهم تم رقميا في 18 يونيو، فلا استعجال لعقد الاجتماع المذكور في سويسرا، لكننا نخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة".