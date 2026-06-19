وذكرت الهيئة، عبر منصة "إكس"، أنه “لتجنب أي تأخير في دخول أو خروج السفن من مضيق هرمز، يتعين تقديم طلبات العبور، مرفقة بكافة المعلومات المطلوبة، قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول إلى المنطقة”.

ويأتي هذا الإجراء الإيراني بعد يوم من بدء سريان مهلة الستين يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الجديدة بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لمسار تفاوضي جديد قد يعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة في أحد أكثر ملفات المنطقة تعقيدا، وفي ظل تساؤلات حول قدرة الاتفاق على معالجة الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران.

إيران "انتهى أمرها"

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران "انتهى أمرها" ولن تحصل على أي أموال، مشيرا إلى أن طهران كانت في حالة يأس عندما تواصلت مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أضعفت الحرب إيران! لم يعد لديها سلاح جو، ولا بحرية، ولا معدات مضادة للطائرات، ولا رادار، ولا أي شيء تقريبا، ومع ذلك يقول الديمقراطيون إن إيران أفضل حالا الآن مما كانت عليه قبل 4 أشهر. هل يعقل أن يفلتوا من العقاب على هذا؟ ما هذا الغباء؟".

وأضاف ترامب: "لم نلتقِ بدافع اليأس، بل إيران هي من فعلت ذلك. لقد انتهى أمرهم! سنمضي الستين يوما المتبقية. لن يحصلوا على أي مال، ولا حتى عشرة سنتات".

وكان ترامب قد نفى، الخميس، صحة تقارير تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران، واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة"، مؤكدا أن واشنطن تركز على "النجاح، وانخفاض أسعار النفط، وتحقيق النصر".