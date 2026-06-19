وكتب ترامب منشورا عبر منصة تروث سوشال، جاء فيه: "لقد أضعفت الحرب إيران! لم يعد لديها سلاح جو، ولا بحرية، ولا معدات مضادة للطائرات، ولا رادار، ولا أي شيء تقريباً، ومع ذلك يقول الديمقراطيون إن إيران أفضل حالاً الآن مما كانت عليه قبل 4 أشهر. هل يُعقل أن يُفلتوا من العقاب على هذا؟ ما هذا الغباء؟".

وتابع ترامب: "لم نلتقِ بدافع اليأس، بل إيران هي من فعلت ذلك. لقد انتهى أمرهم! سنمضي الستين يوما المتبقية. لن يحصلوا على أي مال، ولا حتى عشرة سنتات!".

ونفى ترامب، الخميس، المعلومات التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران، واصفاً تلك الأنباء بأنها "أخبار كاذبة".

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن "الولايات المتحدة لن تقدم أي دفعة بقيمة 300 مليار دولار لإيران"، مضيفاً أن ما يهم واشنطن هو "النجاح، وانخفاض أسعار النفط، وتحقيق النصر".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، خلال مقابلة مع "أكسيوس" يوم الخميس، إن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكرياً.

وأضاف ترامب: "هزمنا إيران عسكرياً، ومذكرة التفاهم ربما تكون استسلاماً غير مشروط من جانب الإيرانيين".

وتابع قائلاً إن "استمرار الحرب كان سيعني استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل تلقائي، وهو ما قد يتسبب في كساد عالمي".

وشدد ترامب على أن "فرض الحصار البحري على إيران أظهر القوة العسكرية للولايات المتحدة".

وهاجم ترامب، الخميس، منتقدي التفاهم الذي وقعه مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والذين رأوا فيه أفضلية لصالح إيران.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن "هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسياً بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم غيارى أو أشخاص سيئون أو حمقى".