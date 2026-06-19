جاء ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران وذلك لأسباب لوجستية.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع إيران في أقرب وقت ممكن.

ووفق شبكة "سي إن إن"، فإن هذا الأمر يقلص الوقت المتاح للمفاوضات أمام الفرق العاملة على إنجاز اتفاق بين واشنطن وطهران والمحدد بستين يوما.

ونقلت سي إن إن عن دبلوماسي قوله إن المسؤولين الإيرانيين يسعون للحصول على ضمانات بوقف الهجوم الإسرائيلي في لبنان قبل استئناف المحادثات.

كما كشف مسؤول أميركي لموقع أكسيوس أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم انعقاد المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا، حيث تنص مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي وحزب الله تبادل إطلاق النار في لبنان، رغم أن الاتفاق بين طهران وواشنطن نص على إنهاء "العمليات العسكرية على جميع الجبهات".

وكان جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد انتقد، الخميس، الهجوم الإسرائيلي على لبنان معتبرا أنه أعاق المفاوضات، وهاجم دي فانس مسؤولين إسرائيليين انتقدوا ترامب، قائلاً: "لو كنت في حكومة إسرائيل، لما كنت أهاجم الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم بأسره".

وفي وقت سابق قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "لبنان كله يجب أن يحترق" بعد مقتل الجنود، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى "فتح أبواب الجحيم".

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مساحة واسعة من جنوب لبنان. وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا ينوي الانسحاب منها، فيما شبّه بعض المسؤولين الإسرائيليين الحملة العسكرية في لبنان بتلك التي جرت في غزة.