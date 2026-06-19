ونقلت شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية نقلا عن مسؤول بحري، استناداً إلى بيانات منظمة "إنترتانكو" التي تمثل مالكي الناقلات المستقلين، أن الممر الرئيسي في المضيق لا يزال مغلقاً إلى حين الانتهاء من عمليات إزالة الألغام.

وقال المدير البحري للمنظمة فيليب بيلشر إن حركة الملاحة تتواصل حالياً عبر ممرين بديلين، أحدهما شمالي يمر عبر المياه الإيرانية، والآخر جنوبي عبر المياه العُمانية، مؤكداً أن كلا المسارين مفتوحان بالكامل أمام السفن.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة داخله محل متابعة دولية واسعة بسبب تأثيره المباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويأتي استمرار إغلاق المسار المركزي الرئيسي في مضيق هرمز رغم بدء استئناف حركة الملاحة عبر ممرات بديلة، بعد أشهر من التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير 2026، والتي أدت إلى اضطراب غير مسبوق في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وخلال الأزمة، تعرضت حركة الشحن البحري لتراجع حاد نتيجة المخاوف الأمنية وزراعة ألغام بحرية داخل المضيق، ما دفع شركات الملاحة العالمية إلى تعليق أو تقليص رحلاتها عبره، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتزايد المخاطر على السفن التجارية.