وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس"، قال ترامب إن نتنياهو "بخير"، قبل أن يضيف: "كان ينبغي علينا أن نحافظ على اتزانه"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها انتقاد لطريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع التطورات الأخيرة المرتبطة بالاتفاق مع إيران.

وأكد ترامب أنه نجح في منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، معرباً عن ثقته بأن تل أبيب ستلتزم بما تطلبه واشنطن، قائلاً: "إسرائيل تحبني".

وفي حديثه عن المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة حققت نصراً عسكرياً واضحاً، معتبراً أن الحصار البحري الذي فرضته واشنطن لعب دوراً حاسماً في دفع طهران إلى توقيع مذكرة التفاهم.

وقال إن استمرار الحرب لأسابيع إضافية كان سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل إمدادات النفط العالمية، ما كان سيدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

حدود القوة الأميركية

وعندما سُئل عما إذا كانت الحرب كشفت حدود القوة الأميركية، رفض ترامب هذا الطرح، قائلاً: "لا حدود، لم أتعلم هذا الدرس بعد".

كما وصف مذكرة التفاهم مع إيران بأنها أقرب إلى "استسلام غير مشروط"، رغم أن الاتفاق لم يتضمن رسمياً هذا الوصف.

وأثارت تصريحات أخرى لترامب جدلاً بعدما تحدث عن حدوث تغيير في القيادة الإيرانية، معتبراً أن تولي مجتبى خامنئي موقع والده يعني وجود قيادة مختلفة، وهو ما رفضه عدد من الخبراء الذين أكدوا أن بنية النظام الإيراني وأيديولوجيته لم تشهدا تغييراً جوهرياً.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود تباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن تداعيات الاتفاق مع إيران ومستقبل الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها لبنان.