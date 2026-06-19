جاء البيان ‌بعد تصريح ‌متحدث ⁠باسم البيت الأبيض قبل ساعات ⁠بأن نائب ‌الرئيس الأميركي جيه.دي ⁠فانس ألغى رحلة ⁠كانت مقررة ​للقاء المفاوضين ⁠الإيرانيين ​في سويسرا، الجمعة، ​لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران ​وواشنطن ‌لإنهاء حربهما.

وأوضح البيت الأبيض أن الوفد الأميركي كان جاهزاً للمغادرة، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب ما وصفه بـ"ظروف لوجستية معقدة".

في المقابل، أفادت تقارير إعلامية بأن طهران قررت أيضاً تأجيل إرسال وفدها إلى سويسرا، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تقارير تحدثت عن ربط إيران تنفيذ بعض التفاهمات مع الولايات المتحدة بمسار وقف إطلاق النار في لبنان، ما يعكس تداخل الملفات الإقليمية مع المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وكان من المنتظر أن تشهد محادثات بورغنستوك مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران بعد انتهاء الحرب، وسط متابعة دولية لمستقبل التفاهمات ومدى قدرتها على الصمود أمام الخلافات المرتبطة بالملفات الإقليمية، وفي مقدمتها لبنان.