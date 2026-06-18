وتُحدد الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، في 14 بندا، تفاهما رفيع المستوى يُؤجل العديد من القضايا الأكثر تعقيدا، مثل كيفية إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويُمهد التفاهم الطريق أمام فترة تفاوض أوسع مدتها 60 يوما، والتي أعلن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أنها ⁠بدأت الخميس.

وفيما يلي نص الوثيقة الكامل، بعنوان "مذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية":

1) تعلن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية، بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدا بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته.

وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، والأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.

2) تتعهد الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضي البلدين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

3) تتعهد الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يوما قابلة ‌للتمديد بشرط موافقة الجانبين.

4) ترفع الولايات المتحدة بمجرد توقيع مذكرة التفاهم الحصار البحري المفروض على إيران، وإزالة أي عوائق أو حواجز ضدها، على أن تنهي هذا الحصار بالكامل في غضون 30 يوما.

وخلال هذه الفترة، تكون حركة السفن متناسبة ‌مع حجم حركة الملاحة قبل اندلاع الحرب والتي تستأنفها إيران.

كذلك تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة بإيران في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي.

5) ستبذل إيران بمجرد توقيع مذكرة التفاهم قصارى جهدها لوضع ترتيبات من شأنها أن توفر عبورا آمنا للسفن التجارية دون دفع رسوم لمدة 60 يوما فقط.

وستجري طهران حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى، بما يتماشى مع القانون الدولي ‌المعمول به والحقوق السيادية للدولتين المطلتين على المضيق.

6) تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع ‌شركائها بالمنطقة، بإعداد خطة نهائية متفق عليها بين الطرفين لإعادة ⁠الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي في إيران بقيمة لا تقل عن300 مليار دولار.

وسيتم وضع اللمسات النهائية لآلية تنفيذ هذه الخطة في غضون 60 يوما، وهي تأتي في إطار الاتفاق النهائي.

وستمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

7) تلتزم الولايات المتحدة بإلغاء جميع العقوبات ضد إيران، وفقا لجدول زمني يجري الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ⁠بالإضافة إلى جميع العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن بشكل أحادي، ‌سواء كانت أولية أو ثانوية.

وتقرّ إيران والولايات المتحدة بالأهمية البالغة لقضية إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا على الفور في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك ⁠بشأنها.

8) تؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على تسوية قضية مصير المواد المخصبة ⁠المخزنة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أن تكون المنهجية الأقل هي تخفيف تركيزها في مكانها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واتفق الطرفان أيضا على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة باحتياجات طهران النووية، استنادا إلى إطار عمل مُرض يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي.

وسيؤكد ⁠الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، علما أن واشنطن وطهران تقرّان بالأهمية البالغة للقضايا النووية

المذكورة أعلاه، وتعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا فورا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.

9) تتفق إيران والولايات المتحدة على أنهما سيحافظان على الوضع الراهن لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ ستحافظ طهران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، فيما لن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران أو تنشر قوات إضافية في المنطقة.

10) تتعهد الولايات المتحدة بأن تصدر وزارة الخزانة بمجرد توقيع مذكرة التفاهم وحتى تاريخ رفع العقوبات إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وغير ذلك.

11) تتعهد الولايات المتحدة بالإتاحة الكاملة لاستخدام أموال إيران وأصولها المجمدة أو الخاضعة لقيود.

وستتفق الولايات المتحدة وإيران بمجرد تنفيذ مذكرة التفاهم على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات.

وستكون هذه الأموال، سواء كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو تم تحويلها، قابلة للاستخدام بالكامل للدفع إلى أي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي الإيراني.

وتتعهد الولايات ‌المتحدة أيضا بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناء على ذلك.

12) تتفق إيران والولايات المتحدة على وضع آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.

13) بعد توقيع مذكرة التفاهم، وبمجرد تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق فقط بباقي المواد.

14) يعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.