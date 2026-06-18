وأفادت الجماعة في بيان مقتضب أنها نفذت "هجوما انتحاريا على مطار ديوري هاماني الدولي وعلى القاعدة العسكرية" المجاورة له.

وبحسب السلطات النيجرية، قضت قوات الأمن خلال تصديها للهجوم على 22 من منفذيه.

ماذا جرى؟

هاجم مسلحون المطار الرئيسي في نيامي، الخميس، مما أدى لتبادل إطلاق النار ووقوع انفجارات، حسبما قال شهود عيان ومسؤول أمني محلي.

وتم نشر القوات الأمنية لصد الهجوم عقب اختراق مسلحين أمن المطار، وفقا لما قاله المسؤول، غير المصرح له بالحديث علنا عن الوضع.

وقال صحفي بوكالة أسوشيتد برس إن الجنود يفتشون الأشخاص على الطرق في أعقاب وقوع إطلاق النار.

ويعد هذا ثاني هجوم يتعرض له مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي هذا العام، عقب أن أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم مماثل في يناير الماضي.

وتواجه النيجر، التي يقودها مجلس عسكري منذ انقلاب 2023، صعوبة في احتواء عنف إرهابي يجتاح مناطق بمنطقة الساحل في إفريقيا، بما في ذلك بوركينا فاسو ومالي.

ويعد المطار مركزا استراتيجيا يستضيف قاعدة قوات جوية نيجرية بالإضافة إلى مقر قوة عسكرية مشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وقد عزز الجيش من الإجراءات الأمنية عند المطار في أعقاب هجوم يناير، ولكن الإرهابين في النيجر والمنطقة الأوسع نطاقا مازالوا يشكلون تهديدات خطيرة، حسبما يقول المحللون.