نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، المعلومات التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران، واصفاً تلك الأنباء بأنها "أخبار كاذبة".
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن "الولايات المتحدة لن تقدم أي دفعة بقيمة 300 مليار دولار لإيران"، مضيفاً أن ما يهم واشنطن هو "النجاح، وانخفاض أسعار النفط، وتحقيق النصر".
كما هاجم ترامب خصومه السياسيين، معتبراً أن ما وصفه بـ"دعاية الديمقراطيين" بلغت ذروتها، ودعا إلى النظر إلى أداء سوق الأسهم باعتباره مؤشراً على نجاح سياساته.
وجاء في نسخة مذكرة التفاهم التي نشرت بوقت سابق، إن الولايات المتحدة تتعهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في إيران.
وستُستكمل الآلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة كل التراخيص والاستثناءات والأذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة.
وقدم البيت الأبيض، الخميس، نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلى الكونغرس، وفق ما نشرت وكالة رويترز.
وبحسب نسخة مذكرة التفاهم التي قدمتها الإدارة الأميركية إلى الكونغرس واطلعت عليها وكالة رويترز فإنها تنص على:
- أميركا وإيران أعلنتا وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
- تلتزم أميركا وإيران بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما ويمكن تمديد هذه المدة إذا وافق الطرفان.
- أميركا ستنهي الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوما.
- مجرد التوصل إلى اتفاق نهائي ستقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران في غضون 30 يوما.
- أميركا وشركاء إقليميون يضعون خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية بقيمة 300 مليار دولار.
- إيران تضمن المرور الآمن للسفن التجارية مجانا في مضيق هرمز لمدة 60 يوما.
- في إطار الاتفاق النهائي ستنهي الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.
- إيران تقول إنها لن تشتري أو تطور أسلحة نووية.
- الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات لتصدير النفط الإيراني.
- أميركا وإيران تتفاوضان بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بين أميركا وإيران بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.