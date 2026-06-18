وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن "الولايات المتحدة لن تقدم أي دفعة بقيمة 300 مليار دولار لإيران"، مضيفاً أن ما يهم واشنطن هو "النجاح، وانخفاض أسعار النفط، وتحقيق النصر".

كما هاجم ترامب خصومه السياسيين، معتبراً أن ما وصفه بـ"دعاية الديمقراطيين" بلغت ذروتها، ودعا إلى النظر إلى أداء سوق الأسهم باعتباره مؤشراً على نجاح سياساته.

وجاء في نسخة مذكرة التفاهم التي نشرت بوقت سابق، إن الولايات المتحدة تتعهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في إيران.

وستُستكمل الآلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة كل التراخيص والاستثناءات والأذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة.

وقدم البيت الأبيض، الخميس، نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلى الكونغرس، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وبحسب نسخة مذكرة التفاهم التي قدمتها الإدارة الأميركية إلى الكونغرس واطلعت عليها وكالة رويترز فإنها تنص على: