وأوضحت ⁠القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس، أن "الجيش الأميركي رفع الحصار ‌المفروض ‌على ⁠حركة الملاحة البحرية ⁠الداخلة ‌والخارجة من الموانئ ⁠والمناطق الساحلية الإيرانية".

وأضافت القيادة أن "⁠سفن ​سلاح البحرية الأميركية ستبقى في المنطقة بشكل عام للتأكد من الالتزام بالاتفاقية الأميركية الإيرانية".

وبين أن القوات الأميركية لا تعيق مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية.

وبموجب مذكرة التفاهم المنشورة بين الجانبين، ستنهي أميركا الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوما، وبمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي ستقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران في غضون 30 يوما.

في المقابل، تضمن إيران المرور الآمن للسفن التجارية مجانا في مضيق هرمز لمدة 60 يوما.