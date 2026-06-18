قدم البيت الأبيض، الخميس، نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي جرى التوقيع عليها اليوم الخميس إلى الكونغرس، وفق ما نشرت وكالة رويترز.
وبحسب نسخة مذكرة التفاهم التي قدمتها الإدارة الأميركية إلى الكونغرس واطلعت عليها وكالة رويترز فإنها تنص على:
- أميركا وإيران أعلنتا وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
- تلتزم أميركا وإيران بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما ويمكن تمديد هذه المدة إذا وافق الطرفان.
- أميركا ستنهي الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوما.
- مجرد التوصل إلى اتفاق نهائي ستقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران في غضون 30 يوما.
- أميركا وشركاء إقليميون يضعون خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية بقيمة 300 مليار دولار.
- إيران تضمن المرور الآمن للسفن التجارية مجانا في مضيق هرمز لمدة 60 يوما.
- في إطار الاتفاق النهائي ستنهي الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.
- إيران تقول إنها لن تشتري أو تطور أسلحة نووية.
- الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات لتصدير النفط الإيراني.
- أميركا وإيران تتفاوضان بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بين أميركا وإيران بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.