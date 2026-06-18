وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحفي الدوري في بكين إنّ "الصين ترحّب بهذا التطور وتأمل أن تلتزم كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، بجوهر الاتفاق وتفي بالتزاماتها بجدية".

وحضّ واشنطن وطهران على "إبداء مرونة متبادلة" في المرحلة المقبلة من المحادثات.

وأشاد بتوقيع مذكّرة التفاهم "الذي يحمل مدلولات إيجابية لتهدئة التوتّرات وتعزيز دينامية وقف إطلاق النار".

وأعرب عن "أمل الصين في أن تقارب الولايات المتحدة وإيران على السواء المرحلة الثانية من المفاوضات بمنطق وبراغماتية، مع تقديم تنازلات متبادلة".

وردّا على سؤال بشأن استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية في لبنان، قال "في هذه المرحلة الحرجة، ينبغي لكلّ الأطراف المعنية، بما فيها إسرائيل، التصرّف بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة" ولمصلحة الدبلوماسية "وليس العكس".

وذكّر لين جين بالحراك الدبلوماسي للصين والدعم المقدّم للوساطة الباكستانية، مؤكدا أن بكين "ستواصل الاضطلاع بدور نشط وبنّاء وصولا إلى سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".