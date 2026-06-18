وذكرت ‌أنه "حتى الآن، ‌لا ⁠تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة ⁠وإيران، ‌إلى جانب الوسيطين ⁠باكستان وقطر ودول أخرى معنية، ⁠الجمعة في ​بورغنستوك لإجراء ⁠مفاوضات ​أولية بشأن تنفيذ الاتفاق".

وذكرت وزارة الخارجية ​السويسرية في بيان: "لا تتوفر حاليا معلومات إضافية بشأن جدول أعمال ​هذا ‌الاجتماع وتفاصيله".

وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، إن الستين يوماً المقبلة ستكون حافلة بالتحديات مع بدء العمل على الملفات الفنية والقضايا التفصيلية المرتبطة بالتفاهم بين واشنطن وطهران.

وأوضحت وايلز، في منشور عبر منصة "إكس"، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام" ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، وإنما للمجتمع الدولي أيضاً، في إشارة إلى أهمية الاتفاق في خفض التوتر بين البلدين.

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الوثيقة خلال زيارته إلى فرنسا، والتي شهدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الرسمية، واختتمت بعشاء رسمي في قصر فرساي تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين.

كما نشرت صورة لترامب أثناء توقيع مذكرة التفاهم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتركز على استكمال المباحثات الفنية والتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة وآليات التطبيق.

ويأتي انطلاق هذه المحادثات بعد الإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى تمهيد الطريق أمام مفاوضات أوسع تشمل عدداً من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والترتيبات الأمنية المرتبطة بخفض التصعيد بين الجانبين.