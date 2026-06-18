وكتب ماكرون في منشور على حسابه بإكس: "وقّع الرئيس ترامب الليلة في فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف: "يمهد هذا الاتفاق الطريق لسلام دائم، ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز".

واختتم ماكرون قائلا: "إنها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وستساهم قريبا في خفض أسعار الطاقة".

وأرفق ماكرون المنشور بفيديو للحظة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس، أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية "فورا".

وحسبما كتب شريف على موقع "إكس" فإن هذه المذكرة "ستدخل حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز من دون تأخير، وسترفع الولايات المتحدة الأميركية الحصار البحري فورا".

كما أكد إقامة حفل الجمعة في سويسرا "احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقا لمحادثات فنية".

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس ترامب وقّع بنفسه نسخة من الاتفاقية خلال مأدبة عشاء مع الرئيس ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.

وأكد مسؤول أميركي أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم.