وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.12 ‌بالمئة إلى 78.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام غرب تكساس ‌الوسيط الأميركي ‌98 سنتا أو 1.28 بالمئة إلى 75.81 دولار للبرميل.

وبهذا يستأنف الخامان انخفاضهما مع التخلي عن المكاسب التي حققاها الأربعاء بعد أن قال الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب إنه ربما ‌يستأنف حملته ⁠الجوية إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف".

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى "آي.جي" في مذكرة "امتدت موجة البيع مع استمرار أسواق ⁠الطاقة في ‌التأهب بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من ⁠المتوقع في أعقاب مذكرة التفاهم الأحدث بين الولايات المتحدة ⁠وإيران".

وتنص مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا على فترة تفاوض مدتها 60 يوما ⁠ستسمح خلالها إيران بالمرور دون رسوم عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط والغاز.

وينص الاتفاق على إعادة حركة المرور عبر المضيق إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يوما.

ويؤجل الاتفاق المبدئي عددا من القضايا الأكثر صعوبة مثل البرنامج النووي الإيراني إلى ‌مراحل لاحقة، ويتطلب من الولايات المتحدة وشركائها وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لتمويل تعافي الاقتصاد الإيراني.