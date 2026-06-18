وذكر الحاكم العسكري لكييف، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تليغرام أن: "العدو يهاجم العاصمة بصواريخ باليستية".

وسُمع دوي عدة انفجارات في وسط كييف، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن صاروخين على الأقل كانا في طريقهما نحو كييف، بينما تم توجيه صاروخ آخر إلى منطقة بولتافا وسط البلاد.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، يكثّف الطرفان الروسي والأوكراني الضربات الجوية منذ عدة أشهر، ما يؤدي إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين.

ورغم تردده المعتاد في دعم كييف، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، أن على روسيا "التوصل إلى اتفاق"، وأن واشنطن قد تعيد فرض عقوبات رُفعت عن موسكو.

وأصابت مسيّرة أوكرانية حافلة كانت تقلّ فريق كرة قدم للأطفال من بيلاروسيا في منطقة بريانسك الروسية الحدودية، ما أدى إلى مقتل امرأة مرافقة، وفق ما أفادت سلطات محلية الأربعاء.

في المقابل نفى الجيش الأوكراني صحة هذه المعلومات ووصفها بأنها "كاذبة".

وقالت وزارة الصحة الروسية إن الضربة التي وقعت في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا أسفرت أيضا عن إصابة سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، نُقلوا جميعا إلى المستشفى.

ودان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما وصفه بأنه "عمل إرهابي وحشي"، فيما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الهجوم متعمّد بهدف "بث الذعر" في صفوف السكان.