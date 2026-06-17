ووصف مسؤول أميركي رفيعُ المستوى هذا التعهد الإيراني بأنه "انتصار كبير"، موضحا للصحفيين تفاصيل المذكرة.

أبرز بنود مذكرة التفاهم

- وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما بما يشمل لبنان.

- احترام سيادة ووحدة أراضي كل طرف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

- التفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

- بدء رفع الحصار والقيود البحرية على إيران فورا واستكماله خلال 30 يوما.

- ضمان حرية الملاحة واستئناف حركة السفن مع بحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز.

- إعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

- رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يُحدد في الاتفاق النهائي.

- معالجة ملف التخصيب بالتوافق بين الطرفين وتأكيد إيران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

- إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانية والخدمات المرتبطة بها.

- الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وفق آلية متفق عليها.

- إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي.

- بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود التمهيدية المتفق عليها.

- اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، توقيع مذكرة التفاهم مع إيران.

وأفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس مسعود بزشكيان وقّع عن الجانب الإيراني.

بدوره أكد الإليزيه لسكاي نيوز عربية أم ترامب وقّع مذكرة التفاهم شخصيا خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي.

ووفق موقع أكسيوس فإن صورة الاتفاقية الموقّعة أرسلت إلى الإيرانيين والدول الوسيطة.