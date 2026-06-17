وأشار بقائي حسبما نقلت "الأسوشيتد برس" إلى أنه "لا مراسم توقيع في سويسرا"، موضحا أن نص الاتفاق "أُنجز بشكل نهائي ودخل حيز التنفيذ رسميا".

كما أوضح بقائي أن التأخير بين الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم يوم الأحد ونشرها يوم الأربعاء يعود إلى الإجراءات الدبلوماسية المعتادة وأهمية التنسيق مع الوسطاء، مضيفا: "في كل عملية دبلوماسية توجد إجراءات تحرص الأطراف المعنية على الالتزام بها. كما أن آراء الوسطاء مهمة أيضا حتى يتمكنوا من إيصال هذه العملية إلى النتيجة المرجوة".

وأضاف: "ستبدأ على الفور مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم".

وتابع قائلا: "يتعين رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران، وأن تتمكن من بدء بيع نفطها ابتداء من اليوم ولمدة 60 يوما".

وشدد على أنه "لا ‌ينبغي ‌أن ‌يقوم ‌الطرف ‌الآخر ⁠خلال ⁠الستين ‌يوما ⁠بزيادة ⁠وجوده العسكري ⁠في المنطقة أو إصدار ‌عقوبات جديدة".

وفيما يتعلق بالملف النووي، قال المتحدث: "المواد النووية الإيرانية لن تُرسل إلى خارج البلاد، والخيار القائم هو تخفيف اليورانيوم المخصب"، حسبما نقلت "رويترز".

وبالنسبة لأموالها المجمدة، قال المتحدث إن أميركا "ملتزمة بإزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول طهران لأموالها المجمدة".

واختتم المتحدث قائلا إنه "إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان فسيعتبر ذلك خرقا للالتزامات".

وكان مسؤول أميركي قد أكد أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم.

ووفق المسؤول فإن المذكرة سبق ⁠أن وقعها إلكترونيا ⁠يوم ​الأحد جيه دي ⁠فانس ​نائب ترامب وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر ​قاليباف.