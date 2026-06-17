وأفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس ترامب وقّع بنفسه نسخة من الاتفاقية خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.

وأكد مسؤول أميركي أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم.

وكانت وكالة "الأسوشيتد برس" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم، الأربعاء، إن مسودة الاتفاق تتضمن معيارا جديدا يتمثل في "الحد الأدنى" لخفض درجة مزج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما تشمل أحكاما لضمان "سلامة أراضي" لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، ستتحرك الولايات المتحدة لتعليق بعض العقوبات واسعة النطاق المفروضة على إيران، من دون رفعها، بمجرد توقيع الاتفاق.

وقال المسؤولون إن المسودة الأميركية للاتفاقية تتضمن أيضا السماح بالمرور في مضيق هرمز من دون أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، ولا تمنع فرض رسوم في المستقبل.

ونقل ⁠إعلام رسمي إيراني في ساعة مبكرة ‌من صباح يوم الخميس ‌عن ‌المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌إسماعيل بقائي ⁠القول إن رئيسي ⁠الولايات ‌المتحدة وإيران ⁠وقعا رسميا على مذكرة ⁠التفاهم بين ⁠بلديهما.

وأشار بقائي حسبما نقلت رويترز إلى أنه "لا يزال من المقرر حضور فرق التفاوض لجنيف".

وأضاف: "ستبدأ على الفور مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم".

وتابع قائلا: "يتعين رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران، وأن تتمكن من بدء بيع نفطها ابتداء من اليوم ولمدة 60 يوما".

وشدد على أنه "لا ‌ينبغي ‌أن ‌يقوم ‌الطرف ‌الآخر ⁠خلال ⁠الستين ‌يوما ⁠بزيادة ⁠وجوده العسكري ⁠في المنطقة أو إصدار ‌عقوبات جديدة".

وفيما يتعلق بالملف النووي، قال المتحدث: "المواد النووية الإيرانية لن تُرسل إلى خارج البلاد، والخيار القائم هو تخفيف اليورانيوم المخصب".

وبالنسبة لأموالها المجمدة، قال المتحدث إن أميركا "ملتزمة بإزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول طهران لأموالها المجمدة".