وزادت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا ‌أو 0.75 ‌بالمئة عند التسوية إلى 79.55 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 76.79 ‌دولار.

وقال ترامب يوم الأربعاء ‌إن مذكرة ⁠التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد يستأنف الضربات إذا لم يشعر بالرضا عن التطورات أو ⁠إذا لم "تلتزم" ‌إيران بالبنود.

وكانت الولايات المتحدة وإيران ⁠قد أعلنتا يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق ⁠لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الطاقة ⁠الدولية في أول توقعاتها لعام2027 أن سوق النفط ستشهد فائضا كبيرا في المعروض، مع توقع ارتفاع الإنتاج العالمي بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا، فيما سيرتفع الطلب بمقدار مليوني برميل يوميا فقط.

وعلى المدى القريب، أضافت الوكالة أن ‌اتفاق طهران وواشنطن يفتح المجال أمام إعادة ملء المخزونات المستنزفة أو بناء احتياطيات استراتيجية جديدة.