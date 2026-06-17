وبحسب الوكالة، تحدث المسؤولون الأميركيون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، عن مسودة الاتفاق التي لم تنشرها إيران، وذلك قبل حفل التوقيع الرسمي المقرر عقده يوم الجمعة.

ووفقا للمسؤولين، تتضمن مسودة الاتفاق معيارا جديدا يتمثل في "الحد الأدنى" لخفض درجة مزج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما تشمل أحكاما لضمان "سلامة أراضي" لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، ستتحرك الولايات المتحدة لتعليق بعض العقوبات واسعة النطاق المفروضة على إيران، من دون رفعها، بمجرد توقيع الاتفاق.

وقال المسؤولون إن المسودة الأميركية للاتفاقية تتضمن أيضا السماح بالمرور في مضيق هرمز من دون أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، ولا تمنع فرض رسوم في المستقبل.

وفي غضون ذلك، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي حديثه عن إمكانية توقيع الرئيسين على الاتفاقية.

وقال بقائي: "حتى الآن، لم تتبدل خططنا المتصلة بالاجتماع" المرتقب في سويسرا الجمعة، مضيفا "في ما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم، إحدى الافكار (تقضي) بأن يوقعها رئيسا البلدين، وهو أمر قيد الدرس حاليا".

وكانت إيران أفادت بأن الوثيقة سيوقعها كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.

ومن قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق مع إيران سيُوقَّع "قريبا، غدا (الخميس)، أو ربما بعد غد (الجمعة)"، مؤكدا أن إسرائيل تلقت نسخة من مذكرة التفاهم.