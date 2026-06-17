وقال ترامب للصحفيين: "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إيران يوم الأحد سيتم توقيعه قريبا.. غدا أو ربما بعد غد".

وأشار إلى أن واشنطن "ستأخذ" اليورانيوم الإيراني المخصب حتى لو كان "من دون قيمة".

وذكر أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي ستبدأ على الفور، وأن حركة الملاحة في مضيق هرمز زادت كثيرا.

وبيّن الرئيس الأميركي أن الاتفاق مع إيران سيُوقَّع "قريبا" و"ربما" الخميس أو الجمعة.

ولفت ترامب إلى أنه في حال عدم التزام إيران بالاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستعود على الأرجح لقصفها.

كما عبّر عن أمله في أن يكون اتفاق السلام بداية لسلام أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي إن اتفاقه الجديد مع إيران ليس نهائيا، وإنه قد يستأنف الحرب إذا لم يكن راضيا عنه.

كما أكد ترامب، خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية، أن واشنطن "أرسلت فعلا نسخة" إلى إسرائيل من اتفاقها مع إيران لإنهاء حرب الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بلبنان، أوضح الرئيس الأميركي أن إسرائيل "قد تقوم بعمل أفضل تجاه حزب الله"، متابعا: "أشعر بأسف شديد بشأن لبنان".