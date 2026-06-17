وأشاد ترامب بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين نتنياهو، معدّلا بذلك لهجته حياله بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الثلاثاء.

وقال الرئيس الأميركي: "لكي أكون منصفا تماما مع بيبي (الإسم الذي يُكنّى به رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو، وهو على فكرة رجل طيب، فهو ينفعل قليلا أحيانا".

وأضاف "لدينا شراكة رائعة"، واصفا خلافهما في شأن لبنان بأنه "اختلاف صغير".

وقال الرئيس الأميركي، الأحد، إنه وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الضربة الإسرائيلية على بيروت، معرباً عن استيائه من تنفيذها قبل وقت قصير من الموعد المتوقع لتوقيع اتفاق مع إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه لم يكن راضياً عن العملية العسكرية، معتبراً أن توقيتها أثار غضبه، خصوصاً أنها جاءت قبيل التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه مهم.

وقال ترامب: "لماذا نفّذ بيبي هذه الضربة؟"، مضيفاً أن إطلاق النار من جانب حزب الله لم يسفر عن إصابات، وأن الرد الإسرائيلي في بيروت أثار استياءه الشديد.