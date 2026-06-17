وأوضح الموقع أن الموعد المقترح قد يكون اليوم الأربعاء، وفقا لما أفاد به دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر ثان مطلع على المناقشات.

وقال المصدر الدبلوماسي إن المناقشات بشأن تسريع الجدول الزمني تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة، نظرا لتوافق الطرفين بشأن هذه القضية.

وقد يكون هناك عامل آخر يتمثل في الضغوط السياسية على البيت الأبيض لنشر نص مذكرة التفاهم.

لكن المصدر المطلع على المناقشات قال إن إيران هي التي طلبت عدم نشر النص قبل التوقيع الرسمي، نافياً أن يكون البيت الأبيض يستجيب لضغوط سياسية.

وحتى إذا تغير موعد التوقيع، فإن الاجتماع بين الوفدين الأميركي والإيراني، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سيُعقد كما هو مخطط له يوم الجمعة في سويسرا، بحسب المصادر.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في المقابل، أكد المصدر المطلع أن التوقيع الإلكتروني تم بالفعل، وأن ما يجري الحديث عنه الآن هو "توقيع ثانٍ"، فيما لا يزال من غير الواضح سبب الحاجة إلى توقيعين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، منذ الأحد، أن فتح مضيق هرمز من قبل إيران ورفع الحصار الأميركي سيبدآن يوم الجمعة فقط، بعد مراسم التوقيع الرسمية.