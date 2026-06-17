وذكر سيرغي أكسيونوف حاكم شبه الجزيرة، الذي عينته روسيا، إن الحظر إجراء مؤقت لحماية المنشآت العسكرية وغيرها من المرافق المهمة وسيطبق من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا اعتبارا من، الأربعاء.

وقال ‌أوليغ كريوتشكوف مستشار أكسيونوف في تعليق منفصل عبر تطبيق تيلغرام، الثلاثاء، "ضجيج الدراجات يعيق عمل أنظمة الدفاع. ‌فصوت محركاتها يشبه (صوت ‌الطائرات المسيرة)... العدو يجند أطفالكم للقيام بجولات ليلية".

ولا ينطبق الحظر في شبه الجزيرة على السيارات أو المركبات الأكبر حجما.

وتعد القرم وجهة سياحية صيفية شهيرة للروس.

وكثفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة على ‌شبه الجزيرة، التي تضم أسطول روسيا ‌في البحر ⁠الأسود، واستهدفت

طرق الإمداد في القرم وأحدثت أزمة وقود مع بدء موسم العطلات.

وقال ميخائيل راغفوغاييف حاكم سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه الجزيرة، في منشور على تيلغرام في ⁠وقت متأخر من ‌أمس الثلاثاء، إن الحد الأقصى المسموح به للوقود في محطات الوقود ⁠المحلية سيظل 20 لترا لكل سيارة.

وأفادت مصادر أن هجوما أوكرانيا ⁠بطائرات مسيرة أمس الثلاثاء أدى إلى توقف العمليات في مصفاة نفط بموسكو، مما زاد من الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت ⁠طاقة روسية ووسع نطاق أزمة الوقود لتشمل مناطق أبعد داخل البلاد.

وذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء أن على روسيا إبرام اتفاق السلام مع أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع ‌وصفه بأنه "جيد جدا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي تعليقات أثارت تفاؤلا حذرا بين قادة مجموعة السبع بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.