ومن المقرر بأن تبدأ المفاوضات بشأن تسوية نهائية تتطرّق إلى البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الجمعة في منتجع بورغينستوك الجبلي في سويسرا، في وقت أدت الأنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع أسعار النفط العالمية.

لكن تجدد الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان يخيّم على التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات في إيران في 28 فبراير.

وأشار موقع "تانكر تراكرز" الذي يرصد شحنات النفط ومخزوناته إلى انطلاق "أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين"، مستندا إلى بيانات تتبّع رقمية دعمتها صور الأقمار الصناعية.

وقال الموقع على "إكس" إن "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا (9569695) وهيرو2 (9362073)، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معا ما مجموعه 3,8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني".

وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.

ومن المقرر بأن تنطلق المفاوضات على الاتفاق النهائي مباشرة بعد مراسم التوقيع في سويسرا على أن تتواصل لمدة 60 يوما وتثمر عن قرارات بشأن مصير برنامج إيران النووي وخطة لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية، بحسب مسؤولين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة على الاتفاق أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا ببيع النفط والوقود بموجب اتفاق انهاء الحرب.

وأضافت أن إعفاء من العقوبات على مبيعات النفط سيدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، ليشمل كذلك خدمات مثل القطاع المصرفي والنقل والتأمين.

وأدى التفاؤل حيال إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الدولي إلى 78,74 دولارا في تداولات الأربعاء.

ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 75.85 دولارا للبرميل.