من المتوقع أن توقع الولايات المتحدة وإيران رسميًا مذكرة تفاهم في 19 يونيو في سويسرا، مما يمهد الطريق لمحادثات تستمر 60 يومًا تهدف إلى إنهاء الحرب بينهما نهائيًا وفرض قيود جديدة صارمة على البرنامج النووي الإيراني.