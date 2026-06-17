وصرّح يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية بأنه لم تتم مناقشة إمكانية عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا خلال مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد.

وعندما سئل عما إذا كان مثل هذا الاجتماع ممكنا، لم يقدم أوشاكوف إجابة واضحة، مضيفا: "لم يتقدم إلينا أحد بمثل هذا الاقتراح".

واقترح زيلينسكي لأول مرة عقد اجتماع مع بوتين في أوائل يونيو الجاري في رسالة مفتوحة قبل المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، حيث اقترح أن يجتمعا على أرض محايدة.

ورفض بوتين العرض ووصف الرسالة بأنها "وقحة".

وذكر زيلينسكي في وقت لاحق أنه بالتنسيق مع مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الرائدة، تم تقديم عرض لموسكو لعقد اجتماع في فرنسا، وهو ما رفضه الكرملين أيضا.

ونتيجة لذلك، قال زيلينسكي إنه ناقش إمكانية عقد اجتماع مباشر مع بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية لاحقة مع ترامب.

ميدانيا قال مسؤولون وممثلون للادعاء العام في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ⁠إن هجمات روسية على مدن في شرق وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وأضرمت النيران في منزل ومركز تسوق.

ووفق ممثلي ادعاء في منطقة دونيتسك، ‌محور التركيز بخط المواجهة في أوكرانيا، فإن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ‌في هجومين ‌بالقنابل في مدينة سلوفيانسك، وأصيب خمسة آخرون.

وسلوفيانسك جزء من "حزام الحصون" الأوكراني الذي يدافع عنه الجيش بقوة وينظر إليه على أنه ‌مفتاح احتواء الهجوم الروسي ‌البطيء ⁠في دونيتسك.

وقالت الشرطة الوطنية في مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، إن موجة من عشرات الطائرات المسيرة قتلت ⁠شخصا في ‌سيارته وأصابت سبعة آخرين.

وحسبما قال إيفان فيدوروف ⁠حاكم منطقة زابوريجيا فإن المدينة تعرضت لخمس غارات، مضيفا أن حريقا اندلع في منزل ومركز تجاري، ولحقت أضرار بمؤسسة تعليمية.