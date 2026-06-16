وشدد المتحدث، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، على أنه يتعين على حزب الله وقف هجماته ضد إسرائيل والعمل على نزع سلاحه، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان أيضا، وفق ما أعلنته باكستان، في إشارة إلى أن التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران تتضمن بنودا أو ترتيبات مرتبطة بالساحة اللبنانية.

وبشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ذكر كونفافرو أن فرنسا تعمل مع بريطانيا و50 بلدا على نشر مهمة دفاعية سلمية في مضيق هرمز، عندما تسمح الظروف.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أنه بمجرد فتح مضيق هرمز، "نحتاج إلى ضمانات كي يكون خطر مرور السفن منخفضا أو مقبولا، أو ألا تكون لأحد السيطرة على الممر الدولي".

وذكر المصدر إلى أن فرنسا عرضت بعض التدابير لتفادي التعويل بهذا الكم على مضيق هرمز في المستقبل، مثل استخدام بنى تحتية برية وتمويلها.