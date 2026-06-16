وذكرت المصادر أن بند الإعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، كما يشمل الخدمات الضرورية لتسهيل تلك المبيعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إنه على الرغم من حصول إيران على إعفاءات فورية من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، فإن استمرار هذه الإعفاءات سيكون مرتبطا بأداء إيران فيما يخص قضايا مثل فتح مضيق هرمز وبرنامجها النووي، كما أن طهران لن تتمكن من الوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يقضي بوقف العمليات العسكرية، وفتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي لقراءة مذكرة التفاهم مع إيران "كلمة بكلمة" بهدف ضمان تغطية وسائل الإعلام لمضمونها بشكل دقيق وعادل.

وفي وقت سابق، وقع ترامب ونائبه جي دي فانس اتفاقا إلكترونيا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، تمهيدا لمرحلة تمتد لـ60 يوما من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، الجمعة، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ رسميا.

وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، ستقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا.