بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة ومارك كارني رئيس وزراء كندا، الثلاثاء، مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة ومصالحهما المشتركة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان.
كما استعرض رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء كندا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
كما تطرق اللقاء إلى أهمية قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.