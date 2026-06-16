وأضاف ترامب: "لن أكتفي بنشرها فقط، بل ربما أعقد مؤتمرا صحفيا وأقرأها لكم كلمة بكلمة، حتى تغطيها وسائل الإعلام بدقة، لأنها وثيقة مهمة للغاية".

وفي معرض مقارنته بالاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، قال ترامب إن "خطة العمل الشاملة المشتركة كانت أسوأ اتفاق ومثلت طريقا نحو امتلاك سلاح نووي"، معتبرا أن الاتفاق الذي توصلت إليه إدارته مع إيران يشكل "جدارا في وجه السلاح النووي".

وتابع: "على عكس أوباما، الذي كان من الممكن أن يدمر الشرق الأوسط عبر اتفاق نووي سيئ، فإن اتفاقي يشكل حاجزا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبهجي دي فانس اتفاقا إلكترونيا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يهدف إلى إنهاء الحرب.

وأعلن ترامب، مساء الأحد، اكتمال الاتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، الجمعة، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ رسميا.

وبحسب أفادت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، ستقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا.