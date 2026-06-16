وقال روانجي، وفقا لما نقله موقع الحكومة الإيرانية، إن "رفع الحصار كان أمرا شددنا عليه منذ البداية. وقد بدأ الآن، وتم رفع الحصار قبل التوقيع الرسمي" على الاتفاق المقرر الجمعة في وسط سويسرا.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس اتفاقا إلكترونيا مع رئيس البرلمان الإيرانيمحمد باقر قاليباف، يهدف إلى إنهاء الحرب.

وأعلن ترامب، مساء الأحد، اكتمال الاتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري.

وأضاف: "أُصرح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأميركي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم.. فليتدفق النفط!".

وحتى يوم الجمعة الماضي، أعلن الجيش الأميركي أن قوته أجبرت 136 سفينة على تغيير مسارها، وعطلت 9 سفن حاولت خرق الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، الجمعة، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ رسميًا.

وحسبما أفادت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، ستقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم،الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا.

ويتضمن الاتفاق وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية بين الجانبين، إلى جانب إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

كما ينص على إطلاق سلسلة اجتماعات تمهيدية بإشراف الوسطاء خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لمحادثات فنية وسياسية تنتهي بحفل توقيع رسمي في سويسرا يوم 19 يونيو، على أن تستمر المفاوضات النهائية لمدة 60 يوما.