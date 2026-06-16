استمرت قاذفات القنابل بي-52 الأميركية وتي يو-22أم3 الروسية في الخدمة لعقود، ويعود ذلك أساسًا إلى عدم تطوير بدائل مباشرة تُضاهيها تمامًا في مزيج الحمولة والمدى والمرونة والفعالية من حيث التكلفة.

ونظرا لأن قاذفات القنابل الكبيرة تتطلب استثمارات ضخمة في التصميم والاختبار والإنتاج، اكتفت الولايات المتحدة وروسيا باستثمارات محدودة للغاية في تطوير تصاميم جديدة بعد انتهاء الحرب الباردة.

لا تمتلك الولايات المتحدة حاليًا أي قاذفات استراتيجية قيد الإنتاج التسلسلي، بينما تُنتج روسيا القاذفة "تي يو-160"، وهي طائرة أكبر حجمًا وأطول من تي يو-22أم3، ولكنها صُممت لأداء مهام تكتيكية ضد أهداف قريبة.

وقد أدى التراجع الكبير في الإنتاج الدفاعي في الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة إلى جعل خسائر قاذفات القنابل وغيرها من الطائرات الاستراتيجية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة مُدمرة بشكل خاص، نظرًا لعدم إمكانية استبدالها بطائرات جديدة.

وتعمل كل من الولايات المتحدة وروسيا حاليًا على تطوير أجيال جديدة من القاذفات الاستراتيجية العابرة للقارات ضمن برنامجي "بي-21" و"باك دي بي" على التوالي، وقد واجه كلا البرنامجين تأخيرات كبيرة.

من المتوقع أن تصبح طائرة بي-21 جاهزة للعمل بشكل كامل في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، ولكنها ستظل تفتقر إلى مزيج طائرة بي-52 من حيث انخفاض احتياجات الصيانة وقدرة حمل الأسلحة العالية للغاية.

تُعد بي-52 ستراتوفورتريس الأميركية وتي يو-22 إم 3 الروسية من أبرز قاذفات القنابل الاستراتيجية. وتُركز الأولى على المهام الثقيلة طويلة المدى بمدى يتجاوز 14,000 كيلومتر، بينما تتفوق الثانية في السرعة الفائقة (تصل إلى Mach 2) والضربات البحرية والصاروخية السريعة.

فيما يلي مقارنة تفصيلية بين العملاقين:

1. الأداء والسرعة

بي-52 الأميركية: قاذفة ثقيلة دون سرعة الصوت وتعمل بـ 8 محركات توربينية.

السرعة القصوى: 1,047 كم/ساعة (تقريبًا 0.86 ماخ).

المدى: أكثر من 14,200 كم بدون تزود بالوقود.

تو-22 إم 3 الروسية: قاذفة استراتيجية أسرع من الصوت ذات أجنحة هندسية متغيرة.

السرعة القصوى: 2,300 كم/ساعة (أسرع من ضعف سرعة الصوت – 2 ماخ).

المدى القتالي: حوالي 2,400 كم (بدون تزود بالوقود، ولكنها مزودة بخرطوم للتزود جواً).

2. الحمولة والتسليح

بي-52: تحمل أضخم تشكيلة من الأسلحة في الترسانة الأميركية.

الوزن الأقصى للأسلحة: حتى 32,000 كغم.

القدرات: قادرة على حمل مجموعة هائلة من القنابل التقليدية، والقنابل العنقودية، وصواريخ كروز، والأسلحة الموجهة بدقة.

تو-22 إم 3: صُممت في الأساس كقاذفة بحرية وصاروخية.

الوزن الأقصى للأسلحة: حتى 24,000 كغم.

القدرات: تشتهر بقدرتها على حمل صواريخ كروز الثقيلة المضادة للسفن (مثل Kh-22 و Kh-32) وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

كما أنها تمتلك مدفعاً دفاعياً مدمجاً في الذيل عيار 23 ملم.

3. العمر الافتراضي والتحديثات

بي-52: دخلت الخدمة منذ عام 1955، ولكنها تخضع لعمليات تجديد شاملة (مثل تركيب محركات وأنظمة رادار جديدة) من قبل شركة بوينغ لتظل في الخدمة حتى خمسينيات القرن الحالي.

تو-22 إم 3: دخلت الخدمة في ثمانينيات القرن العشرين. تعمل روسيا على تحديثها إلى النسخة تو-22إم3إم عبر تطوير 80% من إلكترونيات الطيران وإضافة قدرات صاروخية متقدمة.

إجمالا، تتفوق بي-52 في قدرتها الفائقة على حمل أطنان هائلة من القنابل ومداها القاري الهائل، مما يجعلها منصة مثالية لإلقاء الحمولات الثقيلة.

في المقابل، تُعد تو-22إم3 طائرة هجومية رشيقة وسريعة قادرة على إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت لضرب أهداف استراتيجية أو قطع بحرية معادية قبل أن تتمكن من اعتراضها.