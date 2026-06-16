ويعتقد محققون ألمان أن عملية شراء أسلحة مشتبه بها لصالح حماس، كانت مرتبطة بخطط ملموسة لتنفيذ هجوم في أوروبا، حسبما قاله المدعي العام الاتحادي الألماني ينس رومل.

وقال المدعي للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في مدينة كارلسروه غربي ألمانيا، الإثنين: "تم ضبط مقطع فيديو معد مسبقا يعلن المسؤولية من أحد المشتبه بهم".

واعتقلت النيابة العامة الألمانية 9 أشخاص يشتبه في دعمهم لحماس منذ أواخر العام الماضي، يتهمون بالضلوع في نقل وتخزين أسلحة وذخائر لصالح الحركة منذ منتصف عام 2025 على الأقل.

وقال رومل إن الفيديو أعلن عن هجوم تزامنا مع الذكرى الثانية لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى "عملية كان مخططا لها حول 7 أكتوبر 2025".

واعتقلت النيابة الاتحادية أول 3 مشتبه بهم في هذه القضية في أول أكتوبر 2025، قبل أيام قليلة فقط من الذكرى.

يشار إلى أن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مسؤول عن قضايا الإرهاب والتجسس وجرائم الحرب.