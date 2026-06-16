ونقل بيان عن ستارمر مساء الإثنين إدانته "الضربات الوحشية" التي تشنها روسيا في أوكرانيا، لافتا إلى أن لندن تعتزم "رفع مستوى تحركها، من خلال خنق الموارد التي تمول حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتوفير الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة".

وأفادت رئاسة الحكومة البريطانية في بيانها بأن حوالى 210 ملايين جنيه إسترليني (243 مليون يورو) من تمويلات الصادرات، ستسمح لشركة "أورينكو" البريطانية تزويد منتِج الكهرباء النووية الأوكراني "إنرغو أتوم" باليورانيوم المخصب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "سنبقى إلى جانب أوكرانيا طالما استدعت الضرورة ذلك".

ويصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الثلاثاء إلى قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، للمشاركة في اجتماع عمل مخصص للسلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا.

ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إقناع نظيره الأميركي بممارسة مزيد من الضغط على روسيا، خلال قمة مجموعة السبع.

وقال عبر محطة "تي إف 1": "ما أريده في الجوهر هو أن يكون لدينا أميركيون يقولون: نحن معكم، سنواصل مساعدة أوكرانيا، وسنزيد الضغط على روسيا".