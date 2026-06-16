وقال عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم، أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو مستمرة منذ 24 ساعة.

وحسبما ذكره سوبيانين عبر منصة "ماكس": "ألحقت إحدى الطائرات المسيّرة أضراراً بمنشأة تابعة لمصفاة نفط موسكو، ولم تُسجّل أي إصابات".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن سوبيانين أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة.

وأضاف أن فرق الطوارئ والخدمات المختصة تعمل في مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسي اعترضت ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.