وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "خلال ليلة 15 يونيو، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 16 يونيو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".

وأضافت أن المسيرات أُسقطت "فوق مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وأوريول، وتامبوف، وتولا، وروستوف، وريازان، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، وبحر آزوف، والبحر الأسود".