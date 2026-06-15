وأوضحت وسائل الإعلام الروسية المحلية أن القاذفة الاستراتيجية "تو-22 إم3" تحطمت قرب مدينة سفيرسك في مقاطعة إيركوتسك الروسية في شرق سيبيريا.

ووفقا لمعلومات أولية على قناة ماش الروسية في تلغرام، تمكن أفراد الطاقم من النجاة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس، نبأ تحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز Tu-22M3 يوم الاثنين أثناء طلعة تدريبية في منطقة إيركوتسك بسيبيريا.

ونُقل عن الوزارة قولها إن الطاقم تمكن من القفز بالمظلات ونجا من الحادث.

وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا أشخاصا يقفزون بالمظلات قبل سقوط القاذفة الاستراتيجية على ضفة نهر أنغارا، حيث تصاعد عمود ضخم من الدخان بعد التحطم.

وأظهرت لقطات غير موثقة للحادث، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة تهوي في منطقة كثيفة الأشجار بالقرب من ضفاف نهر أنغارا، مُحدثة عمودا ضخما من الدخان.

وبحسب معلومات أولية، فإن سبب الحادث قد يكون عطلا في المحركات.

وكان على متن الطائرة قائد الطائرة، ومساعده، وملاح، وملاح مشغل.

وقال سكان محليون إن أفراد الطاقم تمكنوا من القفز بالمظلات قبل تحطم الطائرة.