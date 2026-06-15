وكتب ‌ترامب ‌في ⁠منشور على منصة تروث سوشال "بدأت ⁠السفن، ‌وكثير منها محمل ⁠بالنفط، في التحرك ⁠للخروج من ​مضيق ⁠هرمز. ​تسلك السفن ممرا جنوبيا يتمتع ​بأمان وحماية عالية. كما توجد مسارات أخرى أيضا".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة البحرية مع توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة، مؤكدا أن الخطوة ستسمح باستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بعد إزالة الألغام.

وقال ترامب: "ستجلب هذه الاتفاقية العظيمة السلام والأمن للمنطقة بأسرها"، مضيفا أن رؤساء أميركيين سابقين حاولوا التوصل إلى سلام مع إيران لكنهم فشلوا، وأن الاتفاق الحالي سيفتح المضيق ويعيد تدفق النفط "من كلا الجانبين إلى المنطقة والعالم".

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران عقب محادثات مكثفة، في أول إعلان رسمي من دولة وسيطة بشأن نتائج المفاوضات.