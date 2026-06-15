وأوضح ماكرون أن عدة دول أوروبية، من بينها بريطانيا وإيطاليا وهولندا، أبدت استعدادها للمشاركة في هذه المهمة بهدف ضمان حرية الملاحة.

وقال في هذا الصدد: "يجب إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، وسنبذل كل ما يمكن حتى لا تكون هناك رسوم".

وكشف الرئيس الفرنسي أن سلطنة عمان لا تعارض وجود مهمة دولية في المضيق الاستراتيجي.

وبشأن إمدادات الطاقة، أشار ماكرون إلى أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع قبل أن يظهر الأثر الفعلي لأي اتفاق مع إيران على الأسواق العالمية.