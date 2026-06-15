وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 50 من أصل 70 صاروخا و582 من أصل 611 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي واسع خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات واسعة على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 70 صاروخا من طرز مختلفة تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم ومناطق بريانسك وكورسك وفولوغدا الروسية، بالإضافة إلى 611 طائرة مسيرة من طرز مختلفة، تم إطلاقها من عدة مناطق روسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان إلى أن الهدف الرئيسي للهجوم كان العاصمة كييف، فيما استهدفت الصواريخ أيضا مدينتي دنيبرو وخاركيف.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 582 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة، و50 صاروخا من بينها خمسة صواريخ مضادة للسفن من طراز 3إم22 زيركون، و15 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم/إس-400، و30 صاروخ كروز من طراز خ-101/إسكندر-كيه.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ123 مسيرة أوكرانية

في موسكو، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 123 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المسيرات دُمرت "فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وشبه جزيرة القرم، وإقليم كراسنودار، وبحر آزوف، والبحر الأسود".

كما أعلنت الوزارة، الإثنين، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية موجهة عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، رداً على الهجمات الأوكرانية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم تنفيذ ضربات أيضاً على مطارات عسكرية ومراكز تجنيد تابعة للقوات الأوكرانية، وقد تحققت أهداف الضربة، وتمّت إصابة جميع المواقع المحددة".